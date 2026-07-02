Іспанія

Мадридський клуб готовий розлучитися з французьким півзахисником, а виручені кошти планує спрямувати на посилення складу.

Реал ініціював переговори з Манчестер Сіті щодо можливого трансферу центрального півзахисника Едуардо Камавінга. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, ідею продажу 23-річного француза підтримав головний тренер мадридців Жозе Моурінью. Португальський фахівець не вважає Камавінга ключовим виконавцем і не заперечує проти його відходу вже цього літа.

Повідомляється, що Манчестер Сіті отримав пропозицію від Реала та наразі вивчає можливість здійснення угоди. У Мадриді вважають потенційний продаж вигідним із фінансової точки зору, адже англійський клуб продовжує пошуки підсилення центральної лінії та може запропонувати значну суму за футболіста.

Очікується, що кошти від трансферу Камавінга Реал використає для підписання нового центрального захисника та півзахисника. Крім того, цього літа клуб можуть залишити Фран Гарсія та Рауль Асенсіо.

Нагадаємо, Камавінга перейшов до Реала з Ренна влітку 2021 року. Тоді мадридський клуб заплатив за французького хавбека 31 мільйон євро.