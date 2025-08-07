Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА-2025/26 із Поліссям зустрінеться Пакш.

Перша очна зустріч українського та угорського клубів відбудеться в четвер, 7 серпня, на стадіоні Татран у Пряшеві, Словаччина. Початок — о 21:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Руслана Ротаня. Так, на перемогу Полісся можна поставити з коефіцієнтом 2.25, тоді як потенційний успіх Пакша оцінюється показником 3.15. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.30.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Полісся не програє й тотал менше 2,5", представлений показником 2.19.

Коефіцієнтом 2.25 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Олексія Гуцуляка.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Діапазон голів: 2-3". На нього можна поставити з показником 1.84.

Слідкуйте за поєдинком Полісся — Пакш на Football.ua.