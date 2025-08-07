Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Полісся, polissyafc.com
07 серпня 2025, 00:33
У рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА-2025/26 із Поліссям зустрінеться Пакш.
Перша очна зустріч українського та угорського клубів відбудеться в четвер, 7 серпня, на стадіоні Татран у Пряшеві, Словаччина. Початок — о 21:00 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Руслана Ротаня. Так, на перемогу Полісся можна поставити з коефіцієнтом 2.25, тоді як потенційний успіх Пакша оцінюється показником 3.15. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.30.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Полісся не програє й тотал менше 2,5", представлений показником 2.19.
Коефіцієнтом 2.25 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Олексія Гуцуляка.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Діапазон голів: 2-3". На нього можна поставити з показником 1.84.
Слідкуйте за поєдинком Полісся — Пакш на Football.ua.