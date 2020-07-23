Турция

Турецкий клуб готов начать переговоры с румынским специалистом.

Бывший тренер Шахтера Мирча Луческу попал в сферу интересов Трабзонспора, сообщает портал Fanatik.

Трабзонспор находится в поисках нового тренера и хочет пригласить румынского специалиста. Луческу является приоритетным вариантом у руководства "бордово-голубых", и в ближайшие дни они планируют начать с ним переговоры.

Последним местом работы Луческу была сборная Турции, которой он руководил в 2017-19 годах.

Ранее сообщалось, что переговоры с Луческу ведет Динамо. Предполагается, что помощником тренера в киевском клубе должен стать Александр Спиридон.