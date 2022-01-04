Турция

Итальянский нападающий отправился на самоизоляцию.

Нападающий Аданы Демирспор Марио Балотелли сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт турецкого клуба.

Итальянский нападающий, как и положено в таких ситуациях, отправился на самоизоляцию.

Примечательно, что Марио Балотелли заболел коронавирусом во время своего отпуска в Брешии, а не в расположении команды.

Опальный форвард отыграл 20 поединков на клубном уровне, отметившись восемью голами и четырьмя результативными передачами.

Напомним, что ранее подтвердились положительные тесты на коронавирус Сане и Упамекано.