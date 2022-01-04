Итальянский нападающий отправился на самоизоляцию.
Марио Балотелли, getty images
04 января 2022, 23:11
Нападающий Аданы Демирспор Марио Балотелли сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт турецкого клуба.
Итальянский нападающий, как и положено в таких ситуациях, отправился на самоизоляцию.
Примечательно, что Марио Балотелли заболел коронавирусом во время своего отпуска в Брешии, а не в расположении команды.
Опальный форвард отыграл 20 поединков на клубном уровне, отметившись восемью голами и четырьмя результативными передачами.
Напомним, что ранее подтвердились положительные тесты на коронавирус Сане и Упамекано.