Германия

Игроки находятся на самоизоляции.

Лерой Сане и Дайот Упамекано присоединились к шести игрокам Баварии, заболевшими коронавирусом — сообщил официальный сайт клуба.

Их тесты, сданные ранее, были признаны сомнительными, поэтому во вторник, 4 января они и Йосип Станишич прошли еще одно тестирование.

О результате Станишича клуб пока не сообщает.

В настоящий момент под вопросом проведение матча Бавария — Боруссия М, запланированный на пятницу, 7 января.