Игроки находятся на самоизоляции.
Дайот Упамекано, Getty Images
04 января 2022, 16:37
Лерой Сане и Дайот Упамекано присоединились к шести игрокам Баварии, заболевшими коронавирусом — сообщил официальный сайт клуба.
Их тесты, сданные ранее, были признаны сомнительными, поэтому во вторник, 4 января они и Йосип Станишич прошли еще одно тестирование.
О результате Станишича клуб пока не сообщает.
В настоящий момент под вопросом проведение матча Бавария — Боруссия М, запланированный на пятницу, 7 января.