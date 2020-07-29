Лига Европы

Футболист помещен на карантин, команда готовится к 1/8 Лиги Европы.

Во время сдачи очередной серии тестов на коронавирус анализ одного из игроков первой команды дал положительный результат — говорится в официальном пресс-релизе Севильи.

Футболист, имя которого не называется, находится на самоизоляции. Симптомы заболевания у него отсутствуют, самочувствие нормальное.

Сезон в Испании завершен (Севилья заняла четвертое место и завоевала путевку в Лигу чемпионов), однако андалусийцам предстоит сыграть в 1/8 финала с Ромой, а, если повезет, продолжить выступления в туринре.

Матч 1/8 финала Лиги Европы Севилья — Рома состоится на нейтральном поле в Дуйсбурге 6 августа. Участник четвертьфинала, которому предстоит встретиться с победителем пары Вулверхэмптон — Олимпиакос, определится по результатам одного матча.