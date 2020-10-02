Лига Европы

Карлуш Карвальял прокомментировал результаты жеребьевки группового раунда Лиги Европы.

Главный тренер Браги Карлуш Карвальял считает, что у любой команды из группы G есть шансы выйти в плей-офф.

"Слабых соперников в групповом раунде быть не может, – цитирует Карвальяла официальный сайт Браги. – Фаворитом, на мой взгляд, является Лестер. Команда недавно обыграла Манчестер Сити, это команда с большим потенциалом".

"Что касается остальных трех, то, мне кажется, у нас, Зари и АЕКа шансы примерно равны".

"Думаю, борьба в группе будет интересной, но мы не будем выстраивать стратегию на весь турнир. Будем готовиться к конкретному матчу, конкретному сопернику и постараемся добыть максимальный результат".

Помимо группы G, где выступит Заря, стали известны составы остальных квартетов Лиги Европы.