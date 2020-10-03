Лига Европы

Football.ua представляет соперников Зари по групповому этапу Лиги Европы.

При жеребьевке Заре и повезло, и не повезло одновременно. Группа G, куда жребий отправил команду Виктора Скрипника, получилась довольно ровной, за исключением стоящего несколько особняком нынешнего лидера АПЛ Лестера.

Заря, Брага и АЕК имеют практически равные шансы на вторую путевку в плей-офф, поэтому шансов на успех предостаточно, но и проходных матчей не будет.

Брага

Жребий из первой корзины

Позиция в клубном рейтинге УЕФА: 37.

Общая стоимость команды по версии Transfermarkt: 98 350 000 евро.

Самые дорогие игроки по версии Transfermarkt: Рикарду Орта и Паулиньо (по 12 000 000 евро).

История

В январе 2021 года Брага отметит 100-летие основания клуба. Однако достижения «архиепископов» не столь внушительны. По две победы в Кубке Португалии и Кубке Лиги, выигрыш Кубка Интертото и финал Лиги Европы.

Практически все успехи команды приходятся на XXI век, в котором команда постепенно становится "четвертой силой" в португальском футболе после Бенфики, Порту и Спортинга Л.

Нынешние реалии

Минувший сезон Брага завершила на третьем месте, вытеснив за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей из тройки Спортинг Л. А вот нынешний сезон поклонников пока не радует — два поражения в двух турах.

История противостояний

Не так давно Заря и Брага уже пересекались в еврокубках: в третьем квалификационном раунде Лиги Европы-2018/19. И, несмотря на неутешительные прогнозы для луганчан, грустить пришлось португальцам.

Помимо этого Брага провела 8 матчей против украинских команд: 6 раз проиграла Шахтеру и 2 раза сыграла вничью с Динамо.

09.08.2018. Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. Запорожье. Славутич-Арена.

Заря — Брага 1:1

Голы: Караваев, 72 — Рикарду Орта, 69.

16.08.2018. Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. Брага. Эштадиу Мунисипаль.

Брага — Заря 2:2

Голы: Новайш, 65, Рикарду Орта, 73 — Рафаэль, 70, Караваев, 83.

Ожидание от встреч с этой командой

Несмотря на самый высокий рейтинг в четверке, Брага ничем особенным не выделяется. Команда практически без звезд, но действующая грамотно, против которой необходимо соблюдать осторожность, но нет повода не верить в продолжение традиции, согласно которой Брага не в состоянии обыгрывать команды из Украины.

Тренер Браги считает, что у Зари, АЕКа и Браги равные шансы на выход из группы.

Лестер

Жребий из второй корзины

Позиция в клубном рейтинге УЕФА: 70.

Общая стоимость команды по версии Transfermarkt: 469 100 000 евро.

Самый дорогой игрок по версии Transfermarkt: Джеймс Мэддисон (55 000 000 евро).

История

Клуб основан в 1884 году, и, подобно Браге, никогда не был на ведущих ролях в национальных турнирах. Однако время от времени преподносит сюрпризы, такие, как единственный чемпионский титул, выигранный "лисами" под руководством Клаудио Раньери в сезоне-2015/16.

Кроме этого, трофея в музее Лестера хранятся три Кубка лиги и Суперкубок Англии, а также множество наград за победы в более низких по рангу дивизионов.

За всю свою историю Лестер лишь на один сезон покидал первые два дивизиона Англии и является совладельцем рекорда по победам во втором по рангу.

Нынешние реалии

Минувший сезон Лестер завершил на пятом месте, что и гарантировало ему возможность встретиться с Зарей в Лиге Европы.

В нынешнем дела у Брендана Роджерса, который, по его собственным словам, работал над созданием команды, которая есть сейчас в его распоряжении, долгие годы, все идет в лучшем виде.

После трех туров "лисы" возглавляют турнирную таблицу и недавно уничтожили Манчестер Сити в его логове — 5:2.

Лестер по всем параметрам уступает тем, кого принято считать грандами английского футбола, вести полноценную борьбу на несколько фронтов. Если дела в чемпионате будут идти хорошо, отношение к Лиге Европы может оказаться не самым серьезным.

История противостояний

Это будет лишь пятое выступление Лестера в еврокубках, и ни разу его пути не пересекались с представителями Украины.

Ожидание от встреч с этой командой

Учитывая статус фаворита группы, рассчитывать на солидное пополнение очкового запаса за счет англичан не приходится, однако Заре не впервой удивлять и огорчать представителей Топ-5 европейских чемпионатов. Главное, не перегореть психологически и сыграть достойно.

АЕК

Жребий из третьей корзины

Позиция в клубном рейтинге УЕФА: 92.

Общая стоимость команды по версии Transfermarkt: 34 050 000 евро.

Самый дорогой игрок по версии Transfermarkt: Марко Ливайя (4 500 000 евро).

История

АЕК был основан в 1924 году греческими переселенцами из Стамбула (Константинополя) в результате греко-турецкой войны 1919-1922 годов осевших в пригороде Афин — Филадельфии.

"Атлетический союз Константинополя" по праву считается одним из греческих грандов, совсем немного уступая соседям по столице — Олимпиакосу и Панатинаикосу. АЕК 12 раз становился чемпионом Греции, 15 раз выигрывал национальный Кубок, 3 раза — Суперкубок и 1 раз — Кубок лиги.

Наивысшими достижениями в еврокубках являются полуфинал Кубка УЕФА и четвертьфиналы Лиги чемпионов и Кубка кубков.

Нынешние реалии

Под руководством Массимо Карреры клуб надеется прервать затянувшуюся, по мнению болельшиков, двухлетнюю серию без трофеев.

В минувшем сезоне АЕК финишировал третьим, а в нынешнем одержал две победы в двух матчах чемпионата и выбил из Лиги Европы обидчика Десны — Вольфсбург.

В нынешнем сезоне в составе АЕКа выступают два украинца: полузащитник Евгений Шахов и защитник Дмитрий Чигринский.

История противостояний

С украинскими командами в еврокубках АЕК пересекался лишь раз — был выбит киевским Динамо из Лиги Европы в 1/16 финала сезона-2017/18.

Ожидание от встреч с этой командой

Возможно, самая удобная команда для Зари: азартные греки любят атаковать и не всегда строги в обороне. Однако ошибок не прощают, в чем убедился Вольфсбург в раунде плей-офф.

Главные интриги группы

Сможет ли кто-то из троицы Заря, Брага, АЕК опередить Лестер в итоговой таблице?

Сумеет ли Заря стать лучшей в битве равных, если Лестер подтвердит свой статус фаворита?

Продолжится ли безвыигрышная серия Браги в поединках против Зари?

Уже 22 октября Заря начнет свой путь в Лиге Европы гостевым поединком против Лестера, а заключительная игра группового этапа будет проведена 10 декабря против Браги.