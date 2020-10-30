Лига Европы

Хавбек получил наивысшую оценку за матч Лиги Европы.

В матче второго тура Лиги Европы Заря уступила на своем поле португальской Браге со счетом 1:2.

Лучшим игроком этого поединка по версии портала SofaScore стал полузащитник луганчан Владлен Юрченко, который получил оценку 7,5. Украинский хавбек провел на поле 87 минут, совершив за это время 4 удара по воротам и 78% точных передач.

В текущем сезоне Юрченко провел 8 поединков в футболке "черно-белых", отличившись двумя голами и двумя ассистами.

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