Луганчане обнародовали список футболистов, на которых будет рассчитывать Виктор Скрипник в игре Лиги Европы.
Ловро Цвек, фото ФК Заря Луганск
25 ноября 2020, 12:00
Уже завтра, 26 ноября, луганской Заре предстоит отправится на гостевой поединок против греческого АЕК, у которого коллективу Виктора Скрипника необходимо взять реванш за поражение в третьем туре (1:4).
"Мужики" отправились в Афины делегацией в составе 20 человек. В заявку не вошли защитники Максим Гречкин и Агрон Руфати, а также полузащитник Ловро Цвек, однако присоединился к обойме голкипер Дмитрий Мацапура
Полный список:
Голкиперы: Василь, Шевченко, Мацапура;
Защитники: Вернидуб, Абу Ханна, Фаворов, Поддубный;
Полузащитники: Хомченовский, Иванисеня, Назарина, Гринь, Юрченко, Цыганикс;
Нападающие: Кочергин, Лунев, Перович, Гладкий, Кабаев, Громов, Сайядманеш.
Матч АЕК — Заря состоится в четверг, 26 ноября, в 19:55 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция
поединка.