Лига Европы

Луганчане обнародовали список футболистов, на которых будет рассчитывать Виктор Скрипник в игре Лиги Европы.

Уже завтра, 26 ноября, луганской Заре предстоит отправится на гостевой поединок против греческого АЕК, у которого коллективу Виктора Скрипника необходимо взять реванш за поражение в третьем туре (1:4).

"Мужики" отправились в Афины делегацией в составе 20 человек. В заявку не вошли защитники Максим Гречкин и Агрон Руфати, а также полузащитник Ловро Цвек, однако присоединился к обойме голкипер Дмитрий Мацапура

Полный список:

Голкиперы: Василь, Шевченко, Мацапура;

Защитники: Вернидуб, Абу Ханна, Фаворов, Поддубный;

Полузащитники: Хомченовский, Иванисеня, Назарина, Гринь, Юрченко, Цыганикс;

Нападающие: Кочергин, Лунев, Перович, Гладкий, Кабаев, Громов, Сайядманеш.