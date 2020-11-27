Главный тренер луганчан дал комментарий после матча с АЕК.
фото getty images
27 ноября 2020, 00:57
Заря отправилась в гости к афинскому АЕКу, где добыла разгромную победу в рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы.
Виктор Скрипник отметил работу своей команды в обороне, а также рассказал о ключевом эпизоде поединка.
"В первом тайме мы старались не раскрываться, играть компактно. Надо было вытерпеть первый натиск. Мы не пропустили, и это вселило в нас уверенность. Будем бороться за выход в плей-офф и делать все, что от нас зависит. Такие победы вселяют уверенность.
В первых трех матчах Лиги Европы нас критиковали за игру в обороне. Мы стараемся ее улучшать. Рад, что наша работа не прошла даром. Ключевой эпизод — удаление. Хоть мы и играли в большинстве, но все равно нам противостояла качественная команда, которой надо было обязательно выигрывать.
Мы провели работу над ошибками. Первый тайм получился тяжелым, надо было выдержать, и нам это удалось. Потом успокоились и забили гол. После удаления соперник начал рисковать, открывал зоны. В итоге мы добыли логичную победу. Это что радует, но хотелось бы и раньше так играть", — сказал Скрипник в эфире Футбол 1.
На Football.ua доступно видео голов и обзор матча АЕК — Заря.
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