Лига Европы

Хавбек Зари высказался о победе над Лестером в матче Лиги Европы.

Заря сенсационно обыграла Лестер в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы, однако потеряла математические шансы на выход в следующую стадию турнира. Полузащитник луганского клуба Владлен Юрченко поделился эмоциями от результата данного матча.

"Мы настраивались, разбирали Лестер. В последние недели нашли свою игру, разобрали ошибки, и эта тенденция продолжается. У меня и у команды сегодня была уверенность в хорошем результате. У нас был шанс пройти дальше и нужна была победа. Мы свое дело сделали".

"Да, Заря повзрослела. Есть команды, которые прогрессируют после Лиги Европы или Лиги чемпионов. Мы по ходу этой Лиги Европы посмотрели на ошибки, немного иначе стали играть и пришел результат".

"Мы просто нагнетаем свою игру, ждем шанса, он у нас есть. Если взять игру с Брагой, то мы должны были забить 3-4 гола, но проиграли 1:2. Такая картина не очень удачная. Сейчас выигрываем и не пропускаем. Это совсем другая история".

"Игроки Лестера — такие же люди. Просто нужно настраиваться на это, играть без боязни. Пацаны получили опыт после первых трёх игр. Мы начали не проигрывать в борьбе. О победе Браги узнал после матча. Я надеялся до последнего", — заявил Юрченко в эфире ТК Футбол 1.

Напомним, что смотреть видео гола и обзор матча Заря — Лестер вы можете на Football.ua.

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