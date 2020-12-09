Тренерский штаб Виктора Скрипника заявил на игру 19 футболистов.
Дмитрий Иванисеня, Getty images
09 декабря 2020, 12:06
Накануне поединка шестого тура группового этапа Лиги Европы луганская Заря огласила официальную заявку на матч.
В нее вошли 19 игроков. Стоить отметить, что в заявке отсутствует автор победного гола в ворота Лестера Аллахьяр Сайядманеш.
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Вратари: Василь, Шевченко, Мацапура.
Защитники: Вернидуб, Абу Ханна, Фаворов, Поддубный.
Полузащитники: Хомченовский, Иванисеня, Назарина, Гринь, Юрченко, Цыганикс.
Нападающие: Кочергин, Лунев, Перович, Гладкий, Кабаев, Громов.
Матч Брага – Заря состоится в четверг, 10 декабря. 10 декабря. Начало поединка в 22:00.