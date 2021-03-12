Лига Европы

Защитник киевлян поделился своими мыслями после поражения от Вильярреала.

Защитник киевского Динамо Илья Забарный прокомментировал поражение своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги Европы против Вильярреала.

"Не сказал бы, что поражение – это катастрофа. В принципе, игра была равная, но нам не повезло. Просто не удавалось забить на финальной стадии завершения атак. Надеемся на реванш".

"Мы старались и отдавались на поле до финального свистка. Ребята – молодцы. Будем делать выводы. Тренер поддержал нас и сказал, что это Лига Европы.

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Сейчас будем переключаться на подготовку к Заре. Думаю, что мы восстановимся – и в физическом плане, и эмоционально. Здесь важно правильно подготовиться к игре".

"Приоритет Динамо на внутренних турнирах? Нет. Для нас одинаково важны и внутренние соревнования, и Лига Европы. Мы не делим турниры, все игры для нас – важные", — приводит слова Забарного пресс-служба Динамо.

Видеообзор матча Динамо — Вильярреал можно посмотреть на Football.ua.