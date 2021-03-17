Лига Европы

Хавбек "горняков" позитивно настроен на еврокубковую встречу.

Полузащитник Шахтера Тете поделился мыслями о предстоящем ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы против Ромы.

"Мы знаем, что это будет очень сложная игра, как и в Италии, но я уверен, что наша команда подойдет к матчу иначе, и мы покажем хороший футбол.

Мы неплохо продвинулись в некоторых аспектах и можем сбалансировать дуэль. Я верю, что на этом этапе у нас будет зрелищная игра, мы выложимся на максимум и добьемся выхода в четвертьфинал. Это наша цель", — цитирует Тете UOL.

Ранее вратарь донецкого Шахтера Анатолий Трубин прокомментировал предстоящий поединок с "волками".

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