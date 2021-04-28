Лига Европы

Главный тренер манкунианцев дал комментарий перед матчем с Ромой.

Манчестер Юнайтед в первом поединке 1/2 финала Лиги Европы примет на своем поле Рому.

Оле-Гуннар Солскьяер считает, что для его подопечных очень важно закончить сезон с выигранным трофеем.

"Когда наступает концовка сезона с важнейшими матчами, важно сохранять уверенность и веру в свои силы. Ну и без удачи и умения, конечно, никуда. Мы здорово поработали и пять раз доходили до полуфиналов. Теперь надо проделать весь путь до конца.

Лига чемпионов-2006/07? Помню оба матча. В первом я играл в основном составе. Команда добилась превосходного результата после поражения 1:2 (7:1). Волшебный был вечер. Алан Смит был бесподобен, и Юнайтед показал, на что он способен. Хотим проводить такие матчи и вновь.

В день, когда выиграю трофей с этим клубом в качестве тренера, исполнится моя мечта. Ровно для этого всего мы и строим команду. Все это пока разговоры, но мы хотим завершить сезон с трофеем. Знаю, как важно это может быть для команды", — приводит слова норвежца официальный сайт УЕФА.

Напомним, что матч Манчестер Юнайтед — Рома состоится в четверг, 29 апреля. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.