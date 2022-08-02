Завершилося жеребкування кваліфікації Ліги Європи сезону-2022/23.
фото уєфа
02 серпня 2022, 14:27
У вівторок, 2 серпня, УЄФА провело жеребкування плей-офф раунду Ліги Європи. Подія пройшла у штаб-квартирі УЄФА у місті Ньон (Швейцарія).
Результати жеребкуваня:
Гент (Бельгія) — Омонія (Кіпр)
Аустрія (Австрія)/Фенербахче (Туреччина) / Словацко (Чехія)
Лінфілд (Північна Ірландія)/Цюріх (Швейцарія) — Хартс (Шотландія)
Марібор (Словенія)/Хельсінкі (Фіналяндія) — Сількеборг (Данія)
Мальме (Швеція)/Дюделанж (Люксембург) — Сівасспор (Туреччина)
Карабах (Азейбарджан)/Ференцварош (Угорщина) - Шемрок Роверс (Ірландія)/Шкупі (Північна Македонія)
Маккабі Хайфа (Ізраїль)/Аполлон (Кіпр) - Олімпіакос (Греція)/Слован (Словакія)
Црвена Звезда (Сербія)/Пюнік (Вірменія) - Шериф (Молдова)/Вікторія (Чехія)
Лудогорець (Болгарія)/Динамо Загреб (Хорватія) - Буде-Глімт (Новергія)/Жальгіріс (Литва)
Матчі третього раунду Ліги Європи відбудуться 18 та 25 серпня.