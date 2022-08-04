Дебют ван Леувена розпочнеться вже зовсім скоро.
Патрік ван Леувен, ФК Зоря
04 серпня 2022, 19:23
Луганська Зоря оголосила стартовий склад на поєдинок кваліфікаційного раунду Ліги Конференцій проти румунської Університаті з міста Крайови, який розпочнеться у польському Любліні о 20:30 за київським часом. Також став відомий склад суперників.
Зоря: Мацапура — Данченко, Батагов, Імереков, Вантух — Чурко, Назарина (к), Булеца — Крістіан, Нагнойний, Кабаєв
Запасні: Сапутін, Жилкін, Снурніцин, Сміян, Мишньов, Хлань, Бражко, Михайленко, Алефіренко, Луньов, Безбородько
Головний тренер: Патрік ван Леувен
Університатя: Лазар — Кепецине, Папп, Рауль Сілва, Банку (к) — Матей, Крецу — Ханка, Рогуліч, Іван — Коліч
Запасні: Русу, Попреску, Ветежелу, Скречу, Кимпану, Баярам, Рівалдіньо, Вледою, Маркович, Мартіч, Сала, Данчі
Головний тренер: Ласло Балінт
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