Ліга Європи

Стали відомі стартові склади команд для першого поєдинку плей-офф кваліфікації Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють дніпровський Дніпро-1 та кіпрський АЕК Ларнака.

Дніпровський Дніпро-1 дебютує в єврокубкових змаганнях матчем плей-оф кваліфікації до Ліги Європи УЄФА проти кіпрського АЕК Ларнака на полі стадіону Локомотив у словацькому місті Кошице.

Олександр Кучер вирішив залучити до стартового складу на звітну гру одразу шість новачків: голкіпера Макса Валефа, захисників Бусанелло та Емільяно Пуріту та півзахисників Володимира Танчика, Едуарда Сарапія, а також Феліпе Бланко.

Хосе Луїс Ольтра, на тлі нічиєї на попередній стадії відбору проти сербського Партизана (2:2), зробив ставку з перших хвилин на повернення капітана Мікеля Гонсалеса до центру захисту.

Дніпро-1: Макс Валеф — Танчик, Адамюк, Сваток, Бусанелло — Когут, Сарапій — Пуріта, Піхальонок, Бланко — Довбик.

Запасні: Рибак, Юрчук, Кононов, Громов, Логинов, Бабенко, Рубчинский, Назаренко.



АЕК Ларнака: Тумбас — Росалес, Мілічевич, Гонсалес, Енглезу — Оєр, Альтман, Луїш Густаву — Фараж, Лопеш, Дьюрчо.

Запасні: Пирич, Стіліанідіс, Касас, Бруну Гама, Ромо, Трічковські, Олатунджи, Кіпрос, Наум, Андреу, Мамас.



Гра Дніпро-1 — АЕК Ларнака почнеться о 21:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.