Ліга Європи

Football.ua підготував анонс на поєдинок кваліфікації до Ліги Європи.

У рамках першого матчу раунду плей-оф за вихід до Ліги Європи Дніпро-1 зіграє проти кіпрського АЕКа з міста Ларнака.

Четвер, 18 серпня, 21:00. Арена Кошице (Словаччина). Головний арбітр зустрічі – Тобіас Штілер (Німеччина). Трансляція гри на 2+2.

Дніпро-1 розпочинає творити свою власну історію — історію у єврокубках. І першим суперником дніпрян стане кіпрський АЕК.

Розпочнемо з номінальних господарів поля. Порівнянно із минулим сезоном в української команди змінилось якщо не все, то дуже багато. Новий головний тренер, нові гравці, нові керівники. Творити нову історію буде вже оновлений Дніпро-1. Влітку 2022 року, у такий тяжкий час для всього українського народу, Дніпро-1 змінив головного тренера. На місце Ігора Йовічевіча, який вирішив прийняти пропозицію донецького Шахтаря, прийшов молодий та амбіційний Олександр Кучер, який "знає на смак" єврокубків у якості футболіста. 45 матчів у Лізі чемпіонів, 19 у Лізі Європи, один у Суперкубку УЄФА та зі два десятки у кваліфікаціях до єврокубків у складі Шахтаря — статистика дуже солідна. Але як тренер, це його перша гра не тільки у єврокубках, а і на чолі СК Дніпро-1. Дуже складне випробування.

Також дніпряни значно оновили склад. Окрім гравців з харківського Металіста, які прослідували за Кучером та новим генеральним директором СК Дніпро-1 Євгеном Красніковим, вони взяли ще досить якісних легіонерів. І це також дуже важливо, адже тільки людина із залізним характером поїде в український клуб під час війни. Тому на поле вони будуть віддаватися. Клуб зіграв дуже багато товариських матчів, більшість з яких виграв. Але серед більш-меньш відомих суперників були лише кіпрський Аріс, казахстанський Тобол та Бейтар із Ізраїлю. Тому точно не можна сказати, що гравці грали під великими навантаженнями та мали сильний супротив. Але сумніві немає, що грати вони будуть за Україну, ЗСУ та вболівальників.

Що стосується АЕКа, то ця команда вже не перший рік грає у кваліфікаціях до єврокубків. Розпочинали вони свій шлях цього року із спроб потрапити до Ліги чемпіонів. Але у першому ж матчі, гри четвертого раунду кваліфікації ЛЧ, вилетіли від данського Мідтьюлланна. Згодом на них очікував сербський Партизан, у протистоянні з яким вони були аутсайдерами. Але сталося не так, як гадалося. Після перемоги вдома із рахунком 2:1, АЕК на виїзді вистояв гольову нічию — 2:2, вийшовши на Дніпро-1.

В команди є свій вектор розвитку. Останніми роками клуб тренують виключно іспанські фахівці, які, логічно, запрошують футболістів з Іспанії. Але сентименти роздавати сенсу немає, адже багато з них приїжджають із Сегунди чи інших чемпіонатів. Зараз у складі АЕКу шість гравців з іспанським паспортом, але раніше їх було 10 та більше. Один з них — відомий в Іспанії захисник Мікель Гонсалес, який 12 років провів у Реал Сосьєдаді, пограв за Сарагосу та приїхав закінчувати на Кіпр. Йому 36 років. А найцікавіший персонаж це добре відомий шанувальникам старого Дніпра Бруну Гама. Не можна сказати, що він гравець основи. Це скоріше під запас. 34-річний вінгер тільки-но приєднався до АЕКа із грецького Аріса. Грає клуб за схемою 4-2-3-1, але інколи у чемпіонаті може зіграти у 4-3-3 чи 4-4-2. Буде цікаво спостерігати за цим у матчі проти Дніпра-1.

Орієнтовні склади:

Дніпро-1: Юрчук – Лучкевич, Адамюк, Сваток, Бузанелло – Сарапій, Піхальонок – Назаренко, Когут, Громов – Довбик.

АЕК: Піріч — Росалес, Мілічевіч, Томовіч, Гарсія — Оєр, Густаво — Фарадж, Трічковскі, Гама — Олатунджи.

Що говорили перед матчем?

Головний тренер СК Дніпро-1 Олександр Кучер:

"Це дебют для мене та команди. Готуємось у плановому режимі. Хлопці горять бажанням, хочуть вже грати. Треба не перегоріти. Очікуємо на завтрашню зустріч.

Чи задоволений я кадрами у клубі? Не бачу сенсу про це говорити. Є 11-15 гравців — це не важливо. Хто хоче грати — буде виходити та грати за країну, за своє місто, за команду. Цим все буде сказано. У нас мета — потрапити у групу Ліги Європи. Я не бачу іншої цілі".

Захисник Дніпро-1 Олександр Сваток:

"Клуб з самого початку ставив завдання потрапити до єврокубків. Ми вокинали це завдання. Всі гравці сповненні бажання потрапити до групового етапу.

Нас добре зустріли у Кошице. Тут створені гарні умови для підготовки до матчу. Всі місцеві бажають нам успіху. Багато тут й людей з України, підходили до нас, та бажали найліпшого у матчі.

Всі гравці знаходяться у доброму фізичному стані, на сто відсотків, що ми й сподіваємось продемонструвати у матчі з АЕКом. Хочемо показати найкращу гру. Ми вивчали те, як грає наш суперник. Це досвідчена та технічна команда, яка має у своєму составу багато гравців високого класу".

Головний тренер АЕКу Хосе Луїс Ольтра

"У нас буде можливість створити історію — пройти у груповий етап Ліги Європи. На нашому шляху стоїть дуже хороша, організована та дисциплінована команда. Ми маємо провести довершений матч, боротися з першої до останньої хвилини, щоб наблизити нас до своєї мети – пройти далі.

Те, що Дніпро-1 давно не проводив офіційні матчі – це факт. Проте вони мали спаринги і тренерський штаб аналізував їх. Ми бачили модель гри, бачили практично всіх виконавців. Найважливіше це наша гра, а це гра при стандартах та інші аспекти. Саме це мене цікавить найбільше".

Захисник АЕКу Оєр Санхурхо:

"Ми дуже схвильовані, тому що нас чекає дуже важливий матч. Буде важко, тому що Дніпро-1 — дуже хороша команда с талановитими гравцями. Але я вірю в нас, в наші аргументи. Завтра ми хочемо отримати хороший результат.

Для мене це новий досвід. В Осасуні, де я грав 14 років, ми не могли виступати в єврокубках, тому що в Іспанії дуже сильний чемпіонат. Щоб грати в Європі, треба було потрапити у топ-6. Осасуна — хороший клуб, але не топовий".