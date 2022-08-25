Ліга Європи

Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді плей-офф кваліфікації Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють кіпрський АЕК Ларнака та дніпровський Дніпро-1.

Дніпровський Дніпро-1 у рамках матчу-відповіді плей-оф кваліфікації Ліги Європи УЄФА спробує відігратись за поразку в домашній частині протистояння проти кіпрського АЕК Ларнака (1:2).

Хосе Луїс Ольтра, у порівнянні з тією грою, вирішив використати з перших хвилин голкіпера Кенана Пирича в рамці воріт.

Олександр Кучер, у свою чергу, залучив до стартового складу Сергія Логінова до центру захисту, повністю змінив опорну зону на пару Домінго Бланко – Руслан Бабенко, випустив ліворуч в атаці Олексія Гуцуляка, а Володимир Танчик піднявся вище за позицією на протилежному боці поля.

АЕК Ларнака: Пирич — Росалес, Мілічевич, Гонсалес, Енглезу — Оєр, Альтман, Луїш Густаву — Фараж, Лопеш, Дьюрчо.

Запасні: Тумбас, Стіліанідіс, Касас, Бруну Гама, Ромо, Гарсія, Олатунджи, Кіпрос, Наум, Андреу, Мамас.



Дніпро-1: Макс Валеф — Адамюк, Сваток, Логінов, Бузанелло — Бланко, Бабенко — Танчик, Піхальонок, Гуцуляк — Довбик.

Запасні: Рибак, Юрчук, Кононов, Громов, Рубчинський, Когут, Назаренко.



Гра АЕК Ларнака — Дніпро-1 почнеться о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.