Ліга Європи

Венесуельський форвард "гірників" побив рекорд Чипріана Маріки.

Вчора, 16 березня, донецький Шахтар у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи розгромно поступився Феєнорду (1:7) та вилетів з турніру.

У цьому матчі єдиний гол у складі "гірників" забив нападник Кевін Келсі, який вийшов на заміну. На момент взяття воріт футболісту було 18 років та 232 дні.

За інформацією прес-служби УПЛ, Келсі став наймолодшим автором голу Шахтаря у єврокубкових матчах.

Кевін перевершив рекорд Чипріана Маріки, який тримався з 27 липня 2004 року. Саме тоді Маріка у віці 18 років та 299 днів відзначився голом у ворота Пюніка у кваліфікації Ліги чемпіонів (3:1). Примітно, що саме цього дня народився Келсі.

Також Келсі став другим наймолодшим автором голу в історії українських команд у єврокубках. Молодшим за нього був лише Андрій Шевченко у віці 18 років та 68 днів, коли він забив у ворота Баварії в 1994 році.

Раніше повідомлялося, що Келсі став найкращим гравцем Шахтаря у матчі проти Феєнорда.