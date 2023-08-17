Ліга Європи

Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють дніпровський Дніпро-1 та празька Славія.

Дніпровський Дніпро-1 та празька Славія зіграють у матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги Європи УЄФА на полі Міського стадіону в Кошице на тлі перемоги чеської команди з рахунком 3:0.

Олександр Кучер, у порівнянні з тим матчем, залучив до стартового складу Каплієнка ліворуч у захисті, тоді як Кравець перейде до центру оборони, а Піхальонок повернеться до центру атакувального півзахисту.

Їндржих Трпишовські, у свою чергу, використав із перших хвилин Усу в центрі оборони, тоді як Шевчик зіграє в опорній зоні.

Дніпро-1: Кінарейкін — Є. Пасіч, Сарапій, Кравець, Каплієнко — Рубчинський, Бабенко — Гуцуляк, Піхальонок, Горбунов — Філіппов.

Запасні: Макс Валеф, Пуріта, Горін, Лєднєв, Когут, Ківінда, Танчик, Сваток, Білл.



Славія: Коларж — Масопуст, Усу, Голеш, Провод — Шевчик, Дорлі — Шранц, Зафейріс, Юречка — ван Бурен.

Запасні: Мандоус, Сиротник, Тіджані, Хитіл, Боржил, Доудера, Громада, Влчек, Томич, Юрасек.



Гра Дніпро-1 — Славія почнеться о 21:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.