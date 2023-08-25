Ліга Європи

Український хавбек висловився про поразку від празького клубу в першому матчі відбору в груповий етап Ліги Європи.

У рамках першого матчу фінального етапу кваліфікації до групового етапу Ліги Європи луганська Зоря поступилася празькій Славії через два пропущені голи у заключному відрізку.

Півзахисник "мужиків" Олександр Яцик поділився враженнями від результату цього протистояння.

"Було дуже важко. Славія дуже хороша команда, силова, нав'язала нам боротьбу. Трошки не вистачило концентрації в кінці, бо пропустили на 80-й та на 94-й. Десь трошки не до кінця дограли.

Але у нас ще залишаються шанси. У Любліні ми віддаватимемо всі сили, щоб відігратися та пройти далі в груповий етап Ліги Європи", — сказав Яцик у коментарі для пресслужби Зорі.

Дивитися відео голів та огляд матчу Славія Прага — Зоря Луганськ ви можете на Football,ua.