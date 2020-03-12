Украина

Поединки украинского первенства будут проходить при пустых трибунах из-за коронавируса.

Дирекция УПЛ приняла решение проводить матчи Премьер-лиги и чемпионатов U-19 и U-21 без зрителей, сообщает официальный сайт лиги.

Такое решение руководство лиги приняло на основе постановления Кабинета министров о предотвращении распространения коронавируса на территории Украины. Согласно этому постановлению, до 3 апреля запрещается проведение массовых собраний до 200 человек.

Читайте также: Коронавирус: что это и как он влияет на футбол

Согласно этому решению, количество человек, которые присутствуют на матче, включая игроков, официальных представителей и журналистов не должно превышать 200 человек. Также клубам рекомендуется не привлекать детей к выводу футболистов на поле.

Ранее сообщалось, что УЕФА может приостановить еврокубковые турниры.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.