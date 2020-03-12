Поединки украинского первенства будут проходить при пустых трибунах из-за коронавируса.
Динамо - Шахтер, ФК Шахтер
12 марта 2020, 14:58
Дирекция УПЛ приняла решение проводить матчи Премьер-лиги и чемпионатов U-19 и U-21 без зрителей, сообщает официальный сайт лиги.
Такое решение руководство лиги приняло на основе постановления Кабинета министров о предотвращении распространения коронавируса на территории Украины. Согласно этому постановлению, до 3 апреля запрещается проведение массовых собраний до 200 человек.
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Согласно этому решению, количество человек, которые присутствуют на матче, включая игроков, официальных представителей и журналистов не должно превышать 200 человек. Также клубам рекомендуется не привлекать детей к выводу футболистов на поле.
Ранее сообщалось, что УЕФА может приостановить еврокубковые турниры.
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