Украина

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал, какой сценарий возможен в ближайшее время.

Во вторник, 17 марта, состоится заседание, в ходе которого решится будущее в том числе и УПЛ.

"В любом случае, в приоритете безопасность жизни участников чемпионата. Поэтому, если возникнет необходимость в приостановлении чемпионата или его отмене, мы оперативно на это отреагируем. И если ситуация будет требовать такого решения, то мы его примем".

"Когда разрабатывали нормативно-правовые документы, никто не мог предположить, что может возникнуть такая ситуация. Поэтому должно быть общее решение всех субъектов футбола – общего собрания УПЛ и исполнительного комитета УАФ", – заявил Евгений Дикий в интервью программе Великий Футбол.

Ранее сообщалось, что судьба УПЛ решится во вторник.

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