Полтавский коллектив объявил о приостановке тренировочного процесса.
Фото: ФК Ворскла
17 марта 2020, 17:59
Официальный сайт Ворскла сообщил, что клуб ушел на карантин.
Таким образом, с 18 марта по 3 апреля полтавский коллектив не будет заниматься спортивно-функциональной деятельности. Игроки и персонал будут находиться в самоизоляции.
О возобновлении работы клуба будет объявлено отдельно.
В текущем сезоне Ворскла расположилась на девятой строчке в турнирной таблице УПЛ.
Ранее Динамо призвало фанатов соблюдать меры предосторожности в связи с коронавирусом.
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