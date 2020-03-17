Украина

Полтавский коллектив объявил о приостановке тренировочного процесса.

Официальный сайт Ворскла сообщил, что клуб ушел на карантин.

Таким образом, с 18 марта по 3 апреля полтавский коллектив не будет заниматься спортивно-функциональной деятельности. Игроки и персонал будут находиться в самоизоляции.

О возобновлении работы клуба будет объявлено отдельно.

В текущем сезоне Ворскла расположилась на девятой строчке в турнирной таблице УПЛ.

Ранее Динамо призвало фанатов соблюдать меры предосторожности в связи с коронавирусом.

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