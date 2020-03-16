Киевский клуб призвал болельщиков обезопасить себя от COVID-19.
Фото: ФК Динамо
16 марта 2020, 16:35
Официальный сайт Динамо опубликовал обращение к болельщикам, призвав их быть ответственными гражданами в связи с пандемией COVID-19:
"В последние дни игра в футбол, любовь к которой нас всех объединяет, отошла на второй план. На первом — здоровье и безопасность людей перед угрозой, которая стоит перед всем миром. Нам больно видеть матчи без зрителей, нам больно наблюдать, как отменяют футбольные матчи и останавливают турниры. Но безопасность людей — превыше всего".
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"В этих условиях футбольный клуб Динамо призывает своих болельщиков быть ответственными гражданами. Многочисленные ограничения на государственном и местном уровне являются вынужденными мерами, призванными помочь остановить распространение вируса COVID-19".
"Проявите ответственность, понимание и заботу друг о друге. Не выходите из дома без необходимости, соблюдайте правила гигиены и выполняйте рекомендации компетентных организаций! Берегите себя".
Ранее директор УПЛ рассказал о возможной остановке чемпионата из-за коронавируса.
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