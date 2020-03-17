Украина

Дом футбола закрыт на карантин согласно постановления Кабинета Министров Украины.

Официальный сайт УАФ сообщил, что организация переходит на дистанционный режим работы.

"Дом футбола будет закрыт на карантин в течение указанного периода. Пребывание в Доме футбола работников УАФ с 18 марта по 3 апреля разрешается исключительно на основании графика дежурств работников или с разрешения руководства УАФ".

"Желаем крепкого здоровья футбольной общественности и всей Украины", — гласит заявление.

Ранее сообщалось, что Ворскла ушла на карантин.

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