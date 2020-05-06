Украина

Хавбек Шахтера — о жизни в условиях карантина.

Полузащитник Шахтера Манор Соломон рассказал о том, чем занимается на карантине и насколько сильно хочет вернуться к игре.

"Больше всего скучаю по матчам. Сначала была зимняя пауза, потом я травмировался, затем – коронавирус и карантин. Очень соскучился по футболу. Не могу дождаться момента, когда мы с партнерами по команде сможем тренироваться и снова выходить на поле. Надеюсь, сможем закончить чемпионат. Конечно, здоровье превыше всего, но я хотел бы, чтобы поединки продолжились. Играть придется, скорее всего, без болельщиков, однако другого пути нет".

"Я самостоятельно учу португальский, а еще делаю несколько упражнений на растяжку (стретчинг), которых обычно не выполнял", — сказал Соломон официальному сайту дончан.

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