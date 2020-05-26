Украина

Футболисты киевлян останутся в нынешних клубах до конца сезона.

Динамо сообщило, что разрешит футболистам, арендованным другими клубами, доиграть текущий сезон в нынешних командах. Киевляне автоматические продлили арендные соглашения до момента фактического окончания сезона в УПЛ.

"Футболисты Динамо, арендные соглашения которых истекают в июне, доиграют за клубы, за которые они выступают на правах аренды, до конца сезона-2019/2020, после чего по каждому игроку будет приниматься решение о продлении срока аренды или возвращения в клуб", – говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

На данный момент в арендах за другие клубы выступают следующие футболисты Динамо: Сергей Булеца, Владсилав Супряга (оба – Днепр-1), Богдан Леднев, Александр Тымчик (оба – Заря), Владислав Дубинчак (Карпаты), Евгений Смирный (Колос), Роман Вантух (Александрия) и Никита Кравченко (Олимпик).

Напомним, Министерство здравоохранения Украины разрешило возобновить сезон в УПЛ 30 мая.