Украина

Ростислав Ящишин заверил, что во львовском клубе все находится под контролем.

Матч Карпаты – Мариуполь не состоится согласно расписанию, 31 мая. Причиной стало то, что среди игроков и персонала львовян были обнаружены случаи заражения коронавирусом.

Исполнительный директор "львов" Ростислав Ящишин призвал не распространять лживые "новости" по поводу этой темы и заверил, что клуб находится в постоянном контакте с УПЛ и УАФ.

"Дорогие друзья-журналисты! Пожалуйста, не нагнетайте ситуацию выдумками и непроверенной информацией. У меня просто волосы встают дыбом, когда читаю о госпитализациях, легионерах и прочие глупости", — написал Ящишин в Facebook.

"Мы движемся согласно протоколу, находимся в постоянном контакте с УАФ и УПЛ. Ситуация под контролем, никаких симптомов у инфицированных нет. В понедельник еще раз все пройдут тестирование. Худшее, что может сейчас быть – это паника, вызванная вашими постами".

Другие матчи Премьер-лиги должны пройти согласно расписанию, сегодня и завтра. Чемпионат возобновится игрой Колос – Десна. Вы можете наблюдать за ее ходом в текстовой онлайн-трансляции от Football.ua.