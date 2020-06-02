Украина

Руководство Премьер-лиги отреагировало на ситуацию заражения коронавирусом в Карпатах.

Поединок 24-го тура украинской Премьер-лиги между Карпатами и Мариуполем не состоялся по расписанию из-за того, что во львовском клубе были обнаружены случаи заражения коронавирусом.

Руководство Украинской Премьер-лиги, включая исполнительного директора УПЛ Евгения Дикого, сообщили о соблюдении всех необходимых норм со стороны Карпаты при выходе из карантина.

"Никаких замечаний или дополнительных рекомендаций с моей стороны нет, поскольку, как по мне, Карпаты сделали все четко и правильно. Всех норм и требований Карпаты придерживались — как только стало известно про факт положительных результатов тестов, клуб сообщил всем необходимым ведомствам и органам", — приводит слова Евгения Дикого официальный сайт Карпат.

Напомним, ранее исполнительный директор Карпат Ростислав Ящишин сообщил, что львовский клуб готов к техническому поражению в матче с Мариуполем, поставив на первое место человеческое здоровье.