Украина

Хавбек Шахтера назвал причину уверенной победы над киевским Динамо.

Шахтер уверенно обыграл Динамо в центральном поединке 24-го тура украинской Премьер-лиги, оставив киевлян на четвертой позиции в турнирной таблице (3:1). Полузащитник "горняков" Марлос, который оформил дубль в ворота соперника, назвал причины уверенной победы своей команды.

"Да, Динамо начинало игру с очень агрессивным настроем, и нам потребовалось некоторое время, чтобы мысленно войти в соревновательный ритм. Но сразу после пропущенного гола мы вернули свой стиль, и затем уже Динамо было трудно противостоять нашим комбинациям".

"Мы были сильнее, потому что у нас другой стиль: есть комбинационные атаки, коллективная игра. Мы работаем вместе, и только в решающий момент проявляем индивидуальные качества. Это наша философия. И те, кто мыслит иначе и индивидуально, вряд ли будут играть в этой команде", — приводит слова Марлоса официальный сайт Шахтера.

Напомним, Шахтер встретится с Десной в поединке 25-го тура УПЛ, который состоится шестого июня в 17:00 по киевскому времени на стадионе Олимпийский. Ранее Марлос поделился мнением о следующем сопернике своей команды.