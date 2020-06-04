Украина

Главный тренер Карпат прокомментировал ситуацию с коронавирусом в клубе.

Карпаты не смогли возобновить участие в Премьер-лиге – в клубе обнаружили 25 случаев заражения коронавирусом и все отправились на самоизоляцию. Главный тренер команды Роман Санжар признается, что настроение сейчас не лучшее, а все произошедшее было неожиданностью, ведь никаких симптомов ни у кого не было.

"Такое событие в команде произошло, много ребят заболели, сотрудников клуба, поэтому как можно себя чувствовать? Конечно, это неприятная новость, и настроение не очень хорошее. Все шокированы, потому что никто не ожидал, что может быть такое количество заразившихся. Симптомов никаких ни у кого не было вообще", — заявил Санжар в комментарии Футбол News.

"Когда мы тренировались, каждый день измеряли температуру, делали все замеры – никаких симптомов не было. Руководство клуба максимально поддерживает игроков и команду. Мы сделаем все, чтобы побыстрее выйти из этой ситуации и продолжить чемпионат".

"Пока что команда не тренируется вообще. Вся команда на изоляции, никакого тренировочного процесса нет. Даже индивидуального. Потому что у кого-то есть возможность тренироваться самостоятельно, у кого-то нет".

Голкипер Карпат Олег Кудрик также назвал сложившуюся ситуацию неприятной для клуба. Две ближайших игры львовян перенесены, а матч с Олимпиком 20 июня находится под большим вопросом.