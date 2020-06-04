Украина

Вратарь Карпат прокомментировал ситуацию с коронавирусом.

Карпаты на данный момент находятся на карантине – в клубе обнаружили 25 случаев заражения коронавирусом.

"Ситуация неприятная для нас, но уже как есть. Должны выйти из нее. Надеюсь, все будет хорошо, все будут здоровы и через две недели мы вернемся к футболу", — заявил вратарь Карпат Олег Кудрик в комментарии Футбол News.

"Мы поддерживаем заболевших, постоянно с ними на связи. Желаем им скорейшего выздоровления".

"Настроение – негативное, ведь мы столько готовились, были готовы играть. Но ничего страшного, это нужно пережить".

Карпаты идут на последнем месте в турнирной таблице, имея 14 очков после 23 туров. Они отстают на пять очков от Олимпика, матч с которым также может не состояться, на 5 очков и имеют при этом игру в запасе.