Украина

Опытный специалист стал новым главным тренером киевского клуба.

Динамо рассталось с Алексеем Михайличенко, а его сменщиком на посту главного тренера стал бывший наставник Шахтера Мирча Луческу.

Отметим, что 74-летний специалист является четвертым уроженцем Румынии в истории киевского клуба. В свое время цвета "бело-синих" также защищали хавбеки Тибериу Гиоане и Флорин Чернат, а также защитник Кристиан Иримия.

Напомним, что Луческу подписал с Динамо контракт на два сезона с возможностью продления еще на один год. Назначение возрастного тренера вызвало негодование у многих болельщиков киевлян. Так, ультрас "бело-синих" пообещали устраивать протесты из-за решения руководства клуба.

Советуем вам ознакомиться с нашим материалом, в котором мы рассмотрели все "за" и "против" выбора руководства Динамо в пользу румынского специалиста.