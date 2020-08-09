Украина

Нападающий Динамо попросил не распространять непроверенную информацию.

Сегодня, 9 августа, официальный сайт Динамо сообщил, что у Назария Русина и Романа Вантуха обнаружен коронавирус.

В Сети появилась информация, что Русин заболел COVID-19 на свадьбе. На своей странице в Instagram 21-летний футболист это опроверг.

"Всем журналистам и футбольным группам: свадьбу праздновали 21.07.2020, первый ПЛР-тест, который я сдавал 30.07.2020, был негативным! Поэтому, прошу не распространять недостоверную информацию!", — написал Русин.

Ранее сообщалось, что Динамо проведет спарринг с Полесьем несмотря на случаи коронавируса в команде.