Украина

Наставник Ворсклы вернулся к своим обязанностям.

Главный тренер Ворсклы Юрий Максимов сможет присутствовать на поединке своих подопечных против донецкого Шахтера.

Недавно в клубе сообщили, что специалист заразился коронавирусом. По информации Футбол NEWS, Максимом одолел недуг и теперь может вернуться к вы выполнению своих обязанностей. Также болезнь одолел и помощник Максимова Виктор Ульницкий.

Максимов вместе с командой уже отправился на матч чемпионата Украины против Шахтера, который состоится в Киеве в субботу, 24 октября, в 14:00 по киевскому времени.

Источник отмечает, что пять игроков полтавского клуба, у которых также был обнаружен COVID-19, на данный момент ждут результатов тестирования и пока продолжают находиться на самоизоляции.

Ранее сообщалось, что Ворскла осталась недовольна переносом матча против Шахтера в Киев.