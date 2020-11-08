Украина

Действующий чемпион страны подходит к классическому противостоянию без новых кадровых потерь.

Официальный аккаунт донецкого Шахтера в Telegram опубликовал результаты последнего массового тестирования команды на факт заражения COVID-19.

Согласно сообщению клуба, результаты "все — отрицательные".



Таким образом, Луиш Каштру сможет рассчитывать в предстоящей битве с киевским Динамо на всех ранее доступных ему футболистов, в то время как у соперников "горняков" есть серьезные проблемы с обоймой на предстоящую игру: к ранее заболевшим, по всей видимости, присоединился нападающий Владислав Супряга, о чем косвенно говорит довызов Артема Кравца в национальную сборную Украины.

Противостояние между Динамо и Шахтером пройдет на поле НСК Олимпийский в субботу, 8 ноября. Начало в 17:00. Football.ua проведет текстовую трансляцию данного поединка.