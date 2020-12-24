Украина

Football.ua размышляет над возможными вариантами продолжения карьеры для полузащитника донецкого Шахтера.

По большому счету, действия каждого из нас в жизни сковывают различного рода обязательства, которые в футбольном виде получили довольно четкую реализацию в виде контрактных соглашений, которые связывают отдельных игроков с их клубами. Проблема состоит в том, что каждая вещь имеет свой конечный срок использования, и когда он наступает, то из огромного числа возможных вариантов дальнейшего развития событий создается вакуум, который с каждым днем давит на индивидуума.

Донецкий Шахтер в начале этого "пандемического" сезона уже успел пройти через множество подножек судьбы, но самый главный этап клубу предстоит пройти уже в ближайшее время. Грядет кадровая чистка в стане "горняков", поэтому в следующих два трансферных окна мы будем иметь возможность наблюдать за работой менеджмента команды, которая будет преследовать извечную цель сохранения баланса между продажами и приобретениями.

Но во всей этой истории больше хочется говорить не о деньгах и прочих вариантов прибыли, которые рядовой болельщик никогда не сможет почувствовать вживую. Здесь интересны судьбы людей: футболистов, тренеров, да и отдельных функционеров тоже, в какой-то степени. История с уходом/не уходом Тайсона — длинная мыльная опера, финал которой был известен еще тогда, когда игрок переходил в донецкий Шахтер, но мы все равно продолжаем питать свой праздный интерес за счет ее формы, и никак при этом не смотрим на содержание. Впрочем, не только такой пример подобного явления можно привести.

Другое дело — история с возможным уходом Виктора Коваленко из клуба, который фактически создал все возможности для того, чтобы данный футболист вырос из юнца в профессионала. Почему момент с возможным трансфером так важен не только для самого игрока, его клуба, но и всего украинского футбола? Все просто — если карты сложатся, мы будем иметь второй, после Коноплянки, прецедент в новейшей истории Украины, когда клуб взрастил футболиста с "нуля", после чего, возможно, продал в команду из европейского топ-чемпионата.

30 июня 2021 года контракт тогда уже 25-летнего украинского полузащитника донецкого Шахтера официально подойдет к концу, но есть ли смысл терпеть непосредственно до его окончания, после чего в спешном порядке искать себе новую команду, обустраивать быт на новом месте, частично проходить сборы, после чего стартовать уже в абсолютно ином мире футбольных реалий? С последним пунктом вопросов как-то не возникает — однозначно, да! Но вот над временем "Кова-exit" придется поразмыслить достаточно серьезно. И на это будет аккурат неделя до полноценного старта январской трансферной кампании.

Последняя волна новостей относительно дальнейшей судьбы полузащитника принесла три возможных опции для итогового выбора игрока: переход в бергамаскую Аталанту под крыло Джан Пьеро Гасперини, трансфер в португальскую Бенфику, в которую сейчас вливаются серьезные финансовые вложения под амбициозную стройку совершенно новых "орлов", или же самый простой вариант — продление действующего соглашения. С направлением на розе ветров карьеры игрока определились, поэтому можно переходить к просчету выгоды от каждого из вариантов. Начинаем от простого — донецкий Шахтер.

"Под лежачий камень вода не течет"

Из текущего состава действующего чемпиона Украины не так уж и много футболистов может похвастаться исчерпывающими знаниями и опытом работы с системой "горняков" на всех ее уровнях. Коваленко был привлечен к полноценной работе с основной командой в июне 2015 года, что было логичным шагом после триумфального шествия молодых представителей дончан по турнирной сетке Юношеской Лиги чемпионов УЕФА-2014/15.

Много времени прошло с тех пор. Виктор успел провести за клуб 199 матчей — чертовски обидно, наверное, выглядит в данном контексте отмена матча против петровского Ингульца, где мог быть взят новый рубеж, за которые оформил 32 гола и 12 голевых передач. Разные эпохи были у украинца, который сумел поработать под началом трех наставников. Луческу видел в нем огромный потенциал, Фонсека "выбросил" словно использованное полотенце для рук, когда провалился со старта со своими 4-4-2, а Каштру начал доверять только тогда, когда кадровая ситуация не оставила выбора.

Новый сезон начался для Коваленко в смешанном настроении. Казалось бы, есть и игровое время (11 матчей, 506 минут), есть и результативные действия (4 гола), что крайне важно, учитывая его изначально атакующую выучку, но есть тяжелые повреждения, которые не позволили ему помогать команде в нужные моменты.

Когда игрок будет делать финальный выбор, он точно соберет воедино весь накопленный опыт выступлений за донецкий клуб. И вот как раз в этот момент Коваленко перенесет наиболее тяжелый психологический момент, ведь велик соблазн поставить "птичку" под новым соглашением с "горняками", в котором ему точно не пожалеют добавить n-ю сумму к заработной плате, да и внушительными отступными защитят от "дурного взгляда из-за бугра" (воспитанник все же, как никак, а дух восточной Украины из Шахтера точно не успел выйти — там к подобным также имеется особое отношение).

С другой стороны, а вдруг все останется также, как последние 4,5 года? Нерегулярное место в стартовом составе, что бьет по амбициям в национальной команде, да и УПЛ еще только обещает восстановиться хотя бы до уровня сезонов-2012/13, а о переходе на новый уровень, так и вовсе, никто не берется говорить. Типичная "золотая клетка", но при этом статус "полноценно своего" будет приятно греть душу.

"В Италии штаны положено носить только мужчинам"

Качественно новый шаг в карьере возможен только при радикальной смене обстановки. Разницу между итальянским и украинским взглядами на игру в футбол мы могли видеть по ходу противостояний донецкого Шахтера и киевского Динамо против представителей данной страны в текущем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА. Совершенно другой мир, который нет смысла ставить в прямое сравнение, ввиду банального отсутствия даже в малой степени схожих критериев.

Если слухи об интересе Аталанты — правда, то, в случаи принятия решении о трансфере, Коваленко может смело считать, что заново начнет для себя карьеру. Из свежих примеров подобных переходов сразу вспоминается Андрей Шевченко и его славная история взаимоотношений с Миланом, но контекст был совершенно иным. Виктор и близко не находится в Шахтере в том статусе, которым обладал нынешний главный тренер сборной Украины в, не стоит боятся преувеличить, легендарном составе Динамо, который тренировал один из лучших наставников во всей истории данного вида спорта.

Другой момент — конкуренция за место в стартовом составе. Если кто-то верит, что Руслан Малиновский сможет на собственном примере показать знакомому по молодежному составу "горняков" как надо пробивать в основу, то спешим разочаровать — если бы не паника вокруг конфликта Алехандро Гомеса и Джан Пьеро Гасперини, то ни регулярной практики Малиновского, ни, собственно, разговоров о приходе Коваленко мы бы не увидели и не услышали соответственно.

И самое забавной в этой ситуации — Виктор, скорее всего, будет конкурировать за место в стартовом составе именно с партнером по сборной Украины. У Аталанты есть три "чистых" центральных полузащитника: Пашалич, Фройлер и Пессина, но на данной позиции могут также сыграть еще семь игроков. Для системы динамически изменяющейся 3 – 5 – 2, десять человек на 2-3 слота в центральной оси — достаточный уровень комплектации. Допустим, уйдет Гомес, останется девять футболистов.

И тут станет вопрос в сумме трансфера Коваленко в Аталанту. Если это будет переход в качестве свободного агента, то первые полгода можно будет точно смириться с полным отсутствием игровой практики, так как ценник в 13 млн евро того же Миранчука просто будет замыливать глаз боссам бергамасков. А деньги там считать умеют уж точно не хуже, чем в руководстве донецкого Шахтера.

Другой момент — а сколько может выложить клуб из топ-чемпионата за игрока, пусть и гранда своей страны, но из не котирующейся всерьез в западной Европе лиге? Эта цифра вряд ли пробьет второй порядок знаков. Следовательно, напрашивается логический вопрос — готов ли Коваленко идти на такие риски, ведь пресловутые "часики" тикают в ускоренном темпе, и хотя Аталанта не страдает крайней степенью эйджизма при подборе игроков, но возраст в 25 (считаем наперед) лет — очень опасная грань.

"Португальский центр досуга и развлечений"

Не так давно появилась информация, что в борьбу за Виктора Коваленко включился один из грандов португальского футбола — Бенфика. Современные финансовые возможности этого клуба, увеличенные за счет вливаний в межсезонье и перехода на совершенно новую философию построения команды, позволяют Шахтеру даже выторговать неплохую сумму за возможный трансфер, несмотря на подходящий к концу контракт с футболистом. Но надо ли это самому Коваленко?

"Орлы", безусловно, это большой бренд, который имеет славную историю далеко за пределами своей страны. При этом, чемпионат Португалии — достаточно интересное первенство, где игрокам со стилем, похожим на Коваленко, открыта прямая дорога к успеху — есть поставленный удар, какая-никакая, но скорость, а также неплохие физические параметры для места в центре поля. Таких тут любят.

Конкуренцию за место в стартовом составе выиграть будет намного легче, чем в Аталанте. Вечно травмированные Пицци, Юлиан Вайгль и Адель Таарабт в любой момент могут подвинуться в сторону лазарета, поэтому борьбу за "основу" Коваленко будет вести одновременно с 3-4 футболистами. Немного, скажете Вы, и будете правы, но такая логика в Португалии не работает от слова "совсем".

Несмотря на смену философии в сторону "результат здесь и сейчас", Бенфика не может позволить себе потерять статус "продающего" клуба, пока принципиальные оппоненты по внутренней арене будут в наглую "косить бабло" (грубо, фамильярно, но, однажды проанализировав процесс переговоров с клубом из Португалии о трансфере его футболиста, иные слова подобрать будет сложно). С этой точки зрения, доморощенный исполнитель >>> любой приходящий игрок. И так будет всегда. Коваленко не станет исключением.

"Жеребец — не единорог, но поближе к радуге подвезти сможет"

Когда украинский клуб играет против любого серьезного соперника на международной арене, то невольно закрадывается желание представить одного из игроков нашего чемпионата в футболке команды напротив. В этом розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА такой момент "химии" случился именно в абсолютно провальном домашнем поединке Шахтера против Боруссии из Менхенгладбаха (0:6). Коваленко вошел в ту игру со старта второго тайма, и ничем сверхъестественным не запомнился, однако предпосылкой к этому был уже окончательно решенный исход противостояния.

Однако именно возможность играть одновременно и в силовой, и в интеллектуальный футбол со стороны украинского полузащитника привлекала внимание. Похожее позднее произошло и в домашнем матче за сборную Украины против Германии (совпадение?).

Для подобного стиля исполнения есть отдельный популярный в американском футболе термин "tough guy". Так вот, у Боруссии из Менхенгладбаха в обойме подобными качествами обладает только Кристоф Крамер, подменить которого в атакующих действиях может Флориан Нойхаус, а в оборонительных — Денис Закария. А вот так, чтобы вместе, такой опции у Марко Розе нет. Сыграл бы Шахтер лучше свои матчи против "жеребцов", у соперников бы появилось желание пройтись по чужом ростеру. А так, имеем то, что имеем.

История с возможным переходом Виктора Коваленко — хорошее драматическое произведение, повествующее о моральном выборе в современном мире. И не только футбольном. С одной стороны, тебе могут предложить любое угощение со стола, но, опустив взгляд на пол, ты увидишь, что твои ноги оказались прикованы к стулу. С другой, связать в узелок все пожитки и отправиться в совершенно неочевидное будущее — та еще авантюра, по итогу которой смеяться будет либо главный герой над критиками, либо они над ним.

Весь шарм ситуации заключается в том, что усидеть одновременно на двух стульях не выйдет — попросту треснут те самые "штанишки", из которых кое-кто уже давненько вырос. Не настало ли время сходить в магазин за новыми?