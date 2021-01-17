Украина

Украинец провел не лучший поединок.

Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский получил одну из худших по версии WhoScored оценок среди игроков основы бергамского клуба за поединок 18-го тура Серии А против Дженоа.

Малиновский вышел с первых минут в данной встрече и был заменен на 66-й минуте Алексеем Миранчуком.

Портал WhoScored оценил игру украинца в 6,8 баллов. Футболист подал пять угловых, дважды ударил по воротам, успешно завершил два дриблинга. Также Малиновский один раз отобрал мяч и единожды его потерял. Точных передач на счету хавбека — 29 из 40 (73%).

Среди игроков стартового состава ниже оценка только у Йосипа Иличича и Дувана Сапаты (у обоих по 6,3).

Лучшим игроком Аталанты в поединке с Дженоа стал полузащитник де Рон, получивший 7,5 балла.