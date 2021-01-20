Украина

Последним лазарет самоизоляцию покинул латвийский левый защитник.

Официальный сайт луганской Зари опубликовал информацию, согласно которой латвийский защитник Андреас Цыганикс сдал отрицательный контрольный тест на коронавирус COVID-19. После этого, игрок покинул место самоизоляции, и уже отправился в расположение команды в турецком Белеке, где коллектив Виктора Скрипника проводит свои зимние сборы.

Таким образом, из числа ранее инфицированных футболистов луганского клуба, все игроки успешно прошли процесс борьбы с пандемией, и уже начали восстановительный процедуры.

Заря в ближайшее время также ожидает восстановление после травмы центрального защитника Агрона Руфати, присоединение которого к тренировочному процессу ожидается в воскресенье, 24 января.

Напомним, что вчера луганская Заря расписала результативную мировую с сербской Войводиной (2:2), а в следующий понедельник, 25 января, проведет совместную тренировку со Шкендией, после чего сыграет с ней товарищеский поединок.