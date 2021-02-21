Стали известны стартовые составы на поединок 15-го тура УПЛ.
Евгений Коноплянка, ФК Шахтер
21 февраля 2021, 16:33
В рамках 15-го тура украинской Премьер-лиги Шахтер примет львовский Рух.
Главные тренеры Луиш Каштру и Иван Федык определились с составами на поединок.
Шахтер: Трубин — Корниенко, Витао, Додо, Матвиенко, Степаненко, Алан Патрик, Тете, Марлос, Коноплянка, Мораес
Запасные: Шевченко, Болбат, Хочолава, Майкон, Тайсон, Судаков, Маркос Антонио, Соломон, Фернандо
Рух – Бандура, Белый, Зец, Гагун, Мысык, Карасюк, Притула, Климчук, Федорчук, Бойчук, Кухаревич
Запасные: Мысак, Стаменкович, Копына, Глига, Варфоломеев, Кухарук, Русин, Лях, Кондраков
Матч Шахтер — Рух состоится сегодня, 21-го февраля. Стартовый свисток — в 17:00 по киевскому времени.
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