Украина

Стали известны стартовые составы на поединок 15-го тура УПЛ.

В рамках 15-го тура украинской Премьер-лиги Шахтер примет львовский Рух.

Главные тренеры Луиш Каштру и Иван Федык определились с составами на поединок.

Шахтер: Трубин — Корниенко, Витао, Додо, Матвиенко, Степаненко, Алан Патрик, Тете, Марлос, Коноплянка, Мораес

Запасные: Шевченко, Болбат, Хочолава, Майкон, Тайсон, Судаков, Маркос Антонио, Соломон, Фернандо

Рух – Бандура, Белый, Зец, Гагун, Мысык, Карасюк, Притула, Климчук, Федорчук, Бойчук, Кухаревич

Запасные: Мысак, Стаменкович, Копына, Глига, Варфоломеев, Кухарук, Русин, Лях, Кондраков

Матч Шахтер — Рух состоится сегодня, 21-го февраля. Стартовый свисток — в 17:00 по киевскому времени.

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