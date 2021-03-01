Украина

Форвард Ворсклы серьезно оторвался от преследователей.

Шестнадцатый тур украинской Премьер-лиги содержал в себе достаточно много любопытных напряженных противостояний, в которых лишь две команды не сумели отличиться забитыми мячами — петровский Ингулец и, неожиданно, донецкий Шахтер.

Действующие чемпионы Украины противостояли на поле НСК Олимпийский луганской Заре, образовав с принципиальными оппонентами по региону центральную пару футбольного уик-энда на просторах нашей страны. Подопечные Виктора Скрипника в концовке сумели вырвать минимальную победу (1:0), однако ни один из футболистов "мужиков" не сумел претендовать на звание лучшего игрока тура по версии статистической платформы InStat.

Шахтер — Заря 0:1 Видео гола и обзор матча

Лауреата данной премии стоило поискать в ином месте — к примеру, в Полтаве, где местная Ворскла играла не менее интригующий матч против Александрии. Полтавчане впервые предстали перед родной публикой в домашнем поединке 2021 года, и сумели одержать уверенную победу над прямым конкурентом со счетом 3:1.

Ворскла — Александрия 3:1 Видео голов и обзор матча

Одну из главных ролей в успехе команды Юрия Максимова отыграл нападающий Владислав Кулач, на счету которого оказалось первое и последнее результативные действия данного поединка. Высокий уровень результативности позволил украинцу взобраться на лидерскую позицию итогового рейтинга тура с показателем в 357 баллов по специальной системе InStat Index.

Вторым по суммарной характеристике стал участник противостояния в столице Украины между черниговской Десной и петровским Ингульцом, которое завершилось убедительной победой коллектива Александра Рябоконя (3:0).

Десна — Ингулец 3:0 Видео голов и обзор матча

Центральный защитник черниговчан Андрей Гитченко сумел отличиться голом в этой игре, а его команда провела "сухой" поединок, что, в совокупности с высокими показателями индивидуальных действий в обороне со стороны игрока, позволило ему набрать 327 баллов InStat.

Возвращаясь к центральной игре тура, стоит отметить, что тройку лидеров рейтинга удалось замкнуть игроку обороны луганской Зари Жоэлю Абу Ханне, который, вместе с одноклубниками, не позволил донецкому Шахтеру расписаться в воротах Николы Василя. 325 баллов на счету у подопечного Скрипника.

В топ-5 также попали фланговые защитники киевского Динамо, которые обеспечивали по ходу игры против ПФК Львов (4:1) давление на оборону соперников.

ПФК Львов — Динамо Киев 1:4 Видео голов и обзор матча

При этом, поляк Томаш Кендзера набрал всего на три балла больше (323), чем украинец Александр Караваев (320), несмотря на то, что стал автором одного из забитых мячей.

Худшим игроком, согласно данным InStat, среди футболистов, сыгравших полный поединок, стал полузащитник петровского Ингульца Евгений Запорожец (161 балл).