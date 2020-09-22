U-21

На матчи отборочного турнира Евро-2021 Руслан Ротань вызвал 24 футболиста.

Молодежная сборная Украины (U-21) соберется 5 октября для подготовки к матчам отборочного турнира Евро-2021 против Румынии и Северной Ирландии. Главный тренер команды Руслан Ротань вызвал 24 футболиста — сообщил официальный сайт УАФ.

Вратари: Дмитрий Ризнык (Ворскла), Руслан Нещерет (Динамо, Анатолий Трубин (Шахтер).

Защитники: Александр Сирота, Роман Вантух, Илья Забарный (все — Динамо), Виктор Корниенко (Шахтер), Ефим Конопля (Десна), Владислав Дубинчак (Днепр-1), Владислав Бабогло (Александрия).

Полузащитники: Георгий Цитаишвили, Богдан Леднев, Владимир Бражко (все — Динамо), Сергей Булеца, Александр Назаренко, Арсен Батагов (все — Днепр-1), Георгий Судаков (Шахтер), Максим Лунев (Заря), Максим Чех, Алексей Кащук, Артем Бондаренко, Дмитрий Топалов (все — Мариуполь).

Нападающие: Даниил Сикан (Мариуполь), Илья Шевцов (Десна).

Матч Украина (U-21) — Румыния (U-21) состоится 9 октября в Киеве, а поединок Северная Ирландия (U-21) — Украина (U-21) пройдет 13 октября в Баллимене.

После шести сыгранных матчей украинская команда идет на третьем месте, отставая от Румынии на 11 очков и на 1 очко опережая Северную Ирландию.