U-21

В список главного тренера "молодежки" Руслана Ротаня попали 24 футболиста.

Руслан Ротань назвал игроков, которые будут готовиться к двум заключительным матчам отборочного турнира молодежного (U-21) Евро-2021 — сообщил официальный сайт УАФ.

Вратари: Анатолий Трубин (Шахтер), Дмитрий Ризнык (Ворскла), Руслан Нещерет (Динамо).

Защитники: Александр Сирота, Роман Вантух, Константин Вивчаренко (все — Динамо), Владислав Дубинчак (Днепр-1), Назарий Муравский (Мариуполь), Владислав Бабогло (Александрия), Богдан Милованов (Спортинг, Испания).

Полузащитники: Георгий Цитаишвили, Арослав Надольский, Богдан Билошевский (все — Динамо), Сергей Булеца, Александр Назаренко, Арсений Батагов (все — Днепр-1), Георгий Судаков (Шахтер), Максим Лунев (Заря), Артем Бондаренко, Дмитрий Топалов (оба — Мариуполь), Даниил Семилет (Ворскла).

Нападающие: Илья Шевцов (Десна), Данила Сикан (Мариуполь), Николай Кухаревич (Рух Львов).

Тренировочный сбор начнется 8 ноября, после чего украинская "молодежка" сыграет 13 ноября в Та-Кали со сверстниками из Мальты, а 17 ноября в Коваливке с североирландцами.

Занимая третье место в группе 8 и отставая на 9 очков от идущей второй Румынии, Украина потеряла все шансы на участие в финальном турнире.