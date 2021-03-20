Украина

Пандемия сорвала планы подготовки наших юных футболистов.

В сообщении Украинской ассоциации футбола, размещенном на ее официальном сайте, содержится информация о новых ограничениях, на которые были вынуждены пойти футбольные руководящие органы нашей страны из-за распространения коронавируса COVID-19.

Так, с целью предотвращения негативных последствий для футболистов и в связи с введением локдауна на территории столицы Украины, чиновниками было принято решение отменить учебно-тренировочный сбор и запланированные в его рамках товарищеские матчи сборной Украины среди юношей возрастом до 18 лет.

Команда Александра Петракова должна была прибыть на сборы 22 марта, с целью дальнейшей подготовки к квалификации к чемпионату Европы-2022.

В рамках подготовительного процесса были также запланированы матчи против молодежных составов полтавской Ворсклы и ковалевского Колоса.

Данные подготовительные мероприятия были запланированы в контексте подготовки сборной Украины U-18 к квалификации Евро-2022 (U-19), в рамках которой нашим юношам предстоит с 6 по 12 октября на польских полях противостоять Финляндии и Мальте.