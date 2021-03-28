Украина

Стали известны стартовый состав сборной Украины для поединка 2-го тура группового этапа квалификации чемпионата мира в рамках группы D, в котором сыграют Украина и Финляндия.

Сборная Украины в своем втором поединке квалификации к чемпионату мира-2022 на поле НСК Олимпийский будет принимать сборную Финляндии.

Андрей Шевченко, по сравнению с игрой против Франции (1:1), провел минимальную ротацию в составе своей команды, сохранив при этом в силе построение в пять защитников. Отмечаем появление Эдуарда Соболя на левом фланге обороны, что вытеснило из стартового состава Сергея Кривцова, а также выход с первых минут Александра Зубкова и Евгений Макаренко в линии полузащиты.

Украина: Бущан — Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Соболь — Зубков, Малиновский, Макаренко, Зинченко — Яремчук.

Запасные: Пятов, Трубин, Кривцов, Сидорчук, Сирота, Шапаренко, Коноплянка, Марлос, Конопля, Михайличенко, Мораес, Коваленко.

Финляндия: Йоронен — Гранлунд, Тойвио, Араюури, О'Шонесси, Райтала — Кауко, Камара, Шуллер — Пукки, Лод.

Запасные: Мяэнпяя, Эрикссон, Ояла, Тейлор, Форсс, Сойри, Иванов, Пиринен, Алхо, Валакари, Похьянпало, Хямяляйнен.