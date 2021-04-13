За специалиста заплатят рекордную для чемпионата сумму отступных.
Адольф Хюттер, getty images
13 апреля 2021, 14:02
Боруссия М определилась с главным тренером на следующий сезон.
Пост наставника менхенгладбахского клуба займет нынешний главный тренер Айнтрахта Адольф Хюттер. Он сменит Марко Розе, который по окончании розыгрыша перейдет Боруссию Д.
Австрийский специалист подпишет с Боруссией М контракт на три года. Соглашение вступит в силу летом 2021-го года.
По информации Bild, Боруссия заплатит Айнтрахту за Хюттера 7,5 млн евро в качестве отступных (и 5 млн в качестве бонусов). Данная сумма станет рекордной для Бундеслиги.
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